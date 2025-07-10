لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وفُقد 31 آخرون، في فيضانات ناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة على سهل في جبال الهيمالايا بين نيبال والصين.

وذكرت مصادر محلية، أن السلطات النيبالية تمكنت من انتشال ثماني جثث، بينما لا يزال 20 شخصاً بينهم ستة صينيين في عداد المفقودين، وفي الجانب الصيني أُدرج 11 شخصاً في عداد المفقودين.

وأضافت أن السلطات المختصة أنقذت 57 شخصاً حتى الآن، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

يشار إلى أن الفيضانات جرفت أحد الجسور الرئيسية التي تربط النيبال بالصين عبر نهر بوتي كوشي.

وتعتبر الفيضانات وانزلاقات التربة شائعة في جنوب آسيا خلال موسم الفيضانات بين يونيو وسبتمبر، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يفاقم هذه الظواهر.