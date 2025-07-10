ابتكر علماء في جامعة «بيرم التقنية» الروسية تقنية جديدة لإنتاج منتجات وظيفية قادرة على خفض مستوى مرض السكر في الدم، من خلال تركيبة من نباتات تحتوي على مواد شبيهة بالإنسولين.

وتعتمد التقنية على تخمير التركيبة النباتية باستخدام بكتيريا البروبيوتيك «L. plantarum» تحت تأثير الموجات فوق الصوتية، وبالاعتماد على أوراق الأرقطيون «Arctium» والخرشوف القدسي، فيما استخدم العلماء المادة المضافة المطورة على شكل مسحوق لتحضير منتجات متخصصة مثل جبن السلوغوني والكومبوتشا «Kombucha» الذي يُسمى «فطر الشاي».

وأكد باحثون أن الجبن الجاهز يتميز بقوام متجانس ونكهة حليب مخمر مع لمحات من العسل، كما يحتوي على نسبة عالية من الإينولين كونه منتجاً وظيفياً بما يمكنه من تحسين حالة ميكروبيوم الأمعاء والحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم، بينما يتميز المشروب المصنوع من الكومبوتشا بخصائص ضعيفة مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيداً للبكتيريا المعوية الدقيقة ويحسن من مؤشر نسبة السكر في الدم، بعد تحضيره بإضافة تركيبة نباتية من خلال ماء مغلي أو مبرد.

وتعتبر التغذية الغنية بالمضافات النباتية والكائنات الدقيقة، وفقاً للباحثين، بديلاً للعلاج الدوائي للنوع الثاني من داء السكري، ما يجعلها منتجات فريدة، كبديل طبيعي للأدوية أو مكملة لها.