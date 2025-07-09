حصلت شركة «ستارلينك»، التابعة لإيلون ماسك، على ترخيص من هيئة تنظيم الفضاء الهندية لإطلاق عملياتها التجارية في البلاد، متخطية بذلك آخر العقبات التنظيمية لدخول سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند.

وكانت الشركة تنتظر منذ عام 2022 الحصول على التراخيص اللازمة، إذ نالت الشهر الماضي ترخيصًا رئيسيًا من وزارة الاتصالات الهندية، لكنها كانت في انتظار موافقة إدارة الفضاء.

لم تصدر «ستارلينك» أو إدارة الفضاء الهندية تعليقًا فوريًا على القرار. وبهذا الترخيص، تصبح «ستارلينك» ثالث شركة تحصل على موافقة الهند لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بعد شركتي «يوتلسات وان ويب» و«ريلاينس جيو» التابعة للملياردير موكيش أمباني.

ومع ذلك، يتعين على «ستارلينك» الآن تأمين طيف الترددات من الحكومة، وإنشاء بنية تحتية أرضية، إضافة إلى إجراء اختبارات لإثبات الالتزام بقواعد الأمان التي وافقت عليها.

كان ماسك وأمباني قد دخلا في نزاع لأشهر حول طريقة تخصيص الطيف الترددي لخدمات الأقمار الصناعية في الهند، إذ دعم ماسك تخصيص الطيف مباشرة بدلاً من طرحه في مزاد علني، وهو الموقف الذي تبنته الحكومة الهندية في النهاية.