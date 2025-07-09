تسبب حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا، أمس، في إغلاق مطار «مرسيليا بروفانس»، رابع أكبر مطارات البلاد، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الطيران بالتزامن مع بداية موسم العطلات الصيفية.

وقال متحدث باسم المطار إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت منذ منتصف النهار، فيما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة، بينها نيس ونيم. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد استئناف الرحلات من وإلى المطار.

وذكرت سلطات الإطفاء في منشور عبر منصة «إكس» أن الحريق يمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 74 فداناً شمال مدينة مرسيليا، ثاني أكبر المدن الفرنسية.

كما أعلن رئيس بلدية بين ميرابو إخلاء مجمعين سكنيين كإجراء احترازي، فيما انتشرت فرق الإطفاء حول دار لرعاية المسنين للسيطرة على النيران.

في السياق ذاته، لا يزال حريق غابات آخر اندلع قرب مدينة ناربون جنوب غرب البلاد مستعراً منذ أمس الأول، بفعل رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ما يصعّب جهود الإخماد.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يؤدي إلى ارتفاع وتيرة موجات الحر وشدتها، وهو ما يسهم في زيادة حرائق الغابات في أنحاء متفرقة من العالم.