بدأت شركة «ميتا» باختبار ميزة جديدة في تطبيق فيسبوك تتيح رفع صور ومقاطع فيديو المستخدمين إلى خوادمها السحابية، حتى تلك التي لم يتم نشرها أو مشاركتها، ما أثار موجة من المخاوف المتعلقة بالخصوصية الرقمية.وتظهر الميزة كنافذة منبثقة عند محاولة رفع قصة على فيسبوك، وتطلب من المستخدم تفعيل «المعالجة السحابية»، ما يمنح التطبيق صلاحية الوصول الكامل إلى معرض الصور في الهاتف، وتحميل الوسائط بانتظام دون إشعار مسبق.ووفق تقارير تقنية، فإن الصور التي يتم رفعها تخضع لتحليل بالذكاء الاصطناعي يشمل البيانات الوصفية مثل التاريخ والموقع وملامح الوجه، بحجة تقديم فلاتر واقتراحات مخصصة للمناسبات، مثل أعياد الميلاد والتخرج.وتُؤكد «ميتا» أن الميزة اختيارية، ويمكن تعطيلها، مع حذف الصور من خوادمها خلال 30 يوماً من الإلغاء، لكنها لم توضح صراحة ما إذا كانت تلك الصور ستُستخدم مستقبلًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ما يزيد من غموض السياسة المتبعة.