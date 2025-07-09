تابعوا عكاظ على
Google News Account
أظهرت دراسة علمية حديثة، أن التعرّض المتكرر لموجات الحر الشديدة قد يسرّع عملية الشيخوخة البيولوجية لدى الإنسان، عبر التأثير المباشر على وظائف الخلايا وآليات التجدد في الجسم.

وأوضح الباحثون أن الحرارة المرتفعة تسبّب اضطرابات في التعبير الجيني وتزيد من الالتهابات الخلوية، مما يُضعف مقاومة الجسم للأمراض المرتبطة بتقدم العمر.

الدراسة دعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة خلال فترات الحر، خصوصاً لدى الفئات الحساسة ككبار السن والمرضى والأطفال.
أخبار ذات صلة
 
«سبيس إكس»: 28 قمراً صناعياً جديداً من «ستارلينك» إلى الفضاء
«سبيس إكس»: 28 قمراً صناعياً جديداً من «ستارلينك» إلى الفضاء
إغلاق مطار مرسيليا إثر حرائق في جنوب فرنسا
إغلاق مطار مرسيليا إثر حرائق في جنوب فرنسا