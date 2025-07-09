أظهرت دراسة علمية حديثة، أن التعرّض المتكرر لموجات الحر الشديدة قد يسرّع عملية الشيخوخة البيولوجية لدى الإنسان، عبر التأثير المباشر على وظائف الخلايا وآليات التجدد في الجسم.وأوضح الباحثون أن الحرارة المرتفعة تسبّب اضطرابات في التعبير الجيني وتزيد من الالتهابات الخلوية، مما يُضعف مقاومة الجسم للأمراض المرتبطة بتقدم العمر.الدراسة دعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة خلال فترات الحر، خصوصاً لدى الفئات الحساسة ككبار السن والمرضى والأطفال.