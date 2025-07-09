شهد مطار أوريو آل سيريو الدولي (المعروف باسم مطار ميلانو-بيرغامو) في شمال إيطاليا حادثة مأساوية، حيث لقي رجل يبلغ من العمر 35 عاماً مصرعه بطريقة مروعة، بعد أن ابتلعه محرك طائرة مدنية تابعة لشركة «فولوتيا» الإسبانية منخفضة التكلفة، أثناء استعدادها للإقلاع إلى أستورياس بإسبانيا.

وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» فإن الضحية الذي تم تحديد هويته لاحقاً باسم أندريا روسو، وهو عامل بناء من بلدة كالتشيناتي بالقرب من بيرغامو، لم يكن راكباً أو موظفاً في المطار، ودخل المطار بسيارته التي قادها عكس الاتجاه بالقرب من المحطة، ثم تركها واندفع ركضاً إلى داخل مبنى المطار.

وتمكن الضحية من الوصول إلى منطقة الأمتعة، حيث فتح باباً أمنياً يؤدي مباشرة إلى منطقة وقوف الطائرات، وعلى الرغم من مطاردة شرطة الحدود له، تمكن من الفرار واندفع نحو طائرة «أيرباص A319» تابعة لشركة «فولوتيا»، كانت تقوم بمناورة «الدفع العكسي» للخروج من منطقة الوقوف استعداداً للإقلاع.

وبحسب شهود عيان، فإن روسو «سُحب» إلى أحد محركَي الطائرة التوربينيين اللذين يدوران بسرعة تصل إلى 15000 دورة في الدقيقة، ووقع الحادث خلال دقيقة و55 ثانية فقط من بدء تحرك الطائرة، وفقاً لبيانات «Flightradar24»، وتُوفي روسو على الفور، واستجابت فرق الإطفاء في المطار على الفور، وتم استرداد بقاياه من المحرك.

وأدى الحادث إلى إغلاق المطار مؤقتاً لمدة ساعتين تقريباً، ما تسبب في إلغاء 19 رحلة جوية وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات مجاورة، وأُوقفت الرحلة V73511، التي كانت تحمل 154 راكباً و6 من أفراد الطاقم، وتمت إعادة جدولتها لاحقاً بعد تقديم الدعم النفسي للركاب وأفراد الطاقم.

وفتحت الشرطة الإيطالية بالتعاون مع المدعي العام في بيرغامو موريزيو رومانيلي تحقيقاً لفهم ملابسات الحادث. وأشارت مصادر الشرطة إلى أن روسو كان يعاني من «مشاكل متعلقة بالمخدرات»، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون انتحاراً، ومع ذلك لم يتم العثور على أي دليل في سيارته يوضح دوافعه، إذ كانت مليئة بـ«مواد متنوعة» لم تقدم تفسيراً واضحاً.

ويُعد مطار بيرغامو، المعروف رسمياً باسم مطار أوريو آل سيريو الدولي، ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في إيطاليا، إذ استقبل 17.4 مليون مسافر في 2024، ويُعتبر مركزاً رئيسياً لشركات الطيران منخفضة التكلفة، مثل «رايان أير» و«فولوتيا»، ويخدم بشكل رئيسي مدينة ميلانو القريبة.