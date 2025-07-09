أثارت السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون خلال زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة موجة من الجدل، بعد أن تجاهلت يد زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الممدودة لمساعدتها، أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية في مطار لندن.

وأظهرت الحادثة التي وثقتها عدسات الكاميرات ماكرون وهو يمد يده لزوجته بينما تشبثت هي بـ«الدرابزين» مفضلة النزول بمفردها، في لقطة أثارت تفسيرات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي. وأثار الفيديو الذي نشرته قناة «فرانس 24» وتداولته حسابات على منصة «إكس» موجة من التعليقات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تصرفات بريجيت الجدل، إذ سبق أن أثارته لقطة مشابهة في مايو الماضي خلال زيارة إلى فيتنام، عندما بدا أنها «دفعت» وجه زوجها أثناء نزولهما من الطائرة، وهو ما وصفه ماكرون لاحقاً بـ«المزحة العائلية».

وبريجيت ماكرون -المعلمة السابقة التي أصبحت السيدة الأولى لفرنسا منذ انتخاب زوجها في 2017- لطالما كانت محط أنظار الإعلام بسبب قصة زواجهما غير التقليدية، إذ كانت معلمته في المدرسة الثانوية وتكبره بـ24 عاماً، وبدأت علاقتهما عندما كان ماكرون مراهقاً، وواجهت انتقادات وتعليقات متباينة في فرنسا وخارجها.

وأعادت الحادثة الأخيرة في لندن إحياء هذه النقاشات، إذ ربط البعض بين الواقعتين، متسائلين عمّا إذا كانت هذه التصرفات تعكس ديناميكية معينة في علاقتهما، أم أنها مجرد لحظات عابرة تضخمها وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة المتحدة في وقت حساس للعلاقات الفرنسية-البريطانية، إذ تسعى فرنسا إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخلال الزيارة، التقى ماكرون الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء كير ستارمر. وشهدت الزيارة الرسمية لماكرون مناقشات حول قضايا مثل تغير المناخ والأمن الأوروبي، ومع ذلك طغت لقطة بريجيت على هذه المناقشات في الأوساط الإعلامية، ما يعكس قوة الصورة في تشكيل الرأي العام في عصر الإعلام الرقمي.