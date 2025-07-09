أعلنت الصين إطلاق ذراع روبوتية تتميز بسبع وظائف للعمل في أعماق البحار لأول مرة.

وتعمل الذراع في عمليات استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في أعماق البحار، وأتقنت سبع قدرات تمثلت بالتمديد والسحب والتأرجح والتدوير والفتح والإمساك والشبك، كما أكملت تشغيل الصمامات وتركيب المعدات في تيارات قوية.

وتم تركيب الذراع الميكانيكية على مركبة تعمل عن بعد، وتقوم بأداء مهمات دقيقة خلال عملية النشر الافتتاحية في حوض مصب نهر اللؤلؤ في جنوبي الصين، حيث يبلغ أقصى عمق تشغيل لها في المياه 7 آلاف متر.

وحملت الذراع، التي يبلغ وزنها 60 كيلوغراماً، حمولة 125 كيلوغراماً عند الامتداد الكامل.