كشفت دراسة جديدة أجراها مستشفى الأطفال في فيلادلفيا عن تدهور ملحوظ في صحة الأطفال الأمريكيين البدنية والنفسية خلال الفترة من 2007 إلى 2023.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة JAMA، زيادة بنسبة 15-20% في احتمالية إصابة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما بأمراض مزمنة في 2023 مقارنة بـ2011، مع ارتفاع ملحوظ في حالات القلق، والتوحد، ومشكلات الرؤية، بينما شهدت معدلات الإصابة بالربو انخفاضا.

واستندت الدراسة إلى تحليل 5 دراسات استقصائية وطنية، وإحصاءات الوفيات الوطنية، وسجلات طبية إلكترونية للأطفال عبر 10 ولايات.

وأشارت إلى ارتفاع معدل السمنة لدى الأطفال من 17% في 2007-2008 إلى حوالى 21% في 2021-2023، وزيادة البلوغ المبكر لدى الفتيات من 9% إلى ما يقرب من 15% في الفترة نفسها.

كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من قيود في الأنشطة بسبب الأمراض المزمنة من 7.7% في 2008-2009 إلى أكثر من 9% في 2019، بينما قفزت أعراض الاكتئاب بين طلاب المدارس الثانوية من 26% في 2009 إلى حوالى 40% في 2023.

على الصعيد الدولي، أظهرت الدراسة أن الأطفال الأمريكيين، بما في ذلك الرضع، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 80% مقارنة بنظرائهم في 18 دولة متقدمة مثل أستراليا وكندا واليابان وإسبانيا خلال الفترة من 2007 إلى 2022.

وسجلت الدراسة أن 315795 طفلا أمريكيا كانوا عرضة للوفاة مقارنة بأقرانهم في هذه الدول، مع مخاطر الوفاة بسبب الأسلحة النارية أعلى بـ15 مرة.

وأكد الباحث الرئيسي الدكتور كريستوفر فورست، أن هذه النتائج تمثل جرس إنذار يدعو إلى إعادة تقييم البيئة الغذائية والكيميائية والتكنولوجية التي ينشأ فيها الأطفال.

وحذر خبراء طب الأطفال في مقال افتتاحي من أن سياسات التشكيك في سلامة اللقاحات قد تعيق جهود تحسين صحة الأطفال.