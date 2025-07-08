في واقعة أثارت الجدل في العراق، اختفت نسخة نادرة من التوراة بشكل غامض أثناء نقلها بين جهات رسمية عدة تقديراً لعمرها وقيمتها التاريخية.

وكانت الجهات الأمنية في كركوك قد عثرت على الكتاب الأثري قبل عام بحوزة عصابة مكونة من ثلاثة عراقيين وامرأة سورية، خلال محاولة لتهريبه خارج البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة في محافظتي ديالى وكركوك، أنه تم اعتقال المتهمين في كركوك قبل أشهر عدة بتهمة الاتجار غير الشرعي بالآثار، ونُقلوا إلى ديالى لاستكمال التحقيقات بناءً على دعوى قضائية، وتمت مصادرة الكتاب الأثري، الذي يُعتقد أنه نسخة نادرة من التوراة، وأُحيل إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار لفحصه وتحديد ما إذا كان أصليًا أم مقلدًا، وأثناء عملية النقل بين الجهات المعنية، اختفى الكتاب في ظروف غامضة، دون أن يعرف أحد مكانه الحالي.

ويعتقد أن الكتاب المحفوظ داخل صندوق أثري يحتوي على صفحات منقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي، يعود إلى حقبة تاريخية قديمة، مما يجعله قطعة ذات قيمة استثنائية، ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها فقد سبق وأحبطت الأجهزة الأمنية العراقية محاولات مماثلة لتهريب نسخ نادرة من التوراة، كما حدث في ديسمبر 2019، عندما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في ذي قار نسخة أثرية كانت معدة للتهريب مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتعرض العراق، الذي يُعد مهدًا للحضارات القديمة مثل السومرية والبابلية والآشورية، لعمليات نهب واسعة لآثاره منذ الغزو الأمريكي عام 2003، إذ سُرقت آلاف القطع الأثرية، بما في ذلك مخطوطات دينية نادرة مثل نسخ من التوراة، القرآن، والإنجيل، بمساعدة مافيات دولية استغلت الفوضى الأمنية.

ومنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات العراقية جهودها لمكافحة تهريب الآثار، إذ نجحت في إحباط عمليات مثل ضبط مخطوطة توراة عام 2015 في كركوك بقيمة تقديرية 50 مليون دولار، وأخرى عام 2018 بقيمة 13 مليون دولار، كما تُجري السلطات تعاونًا دوليًا مع منظمات مثل الإنتربول واليونسكو لاستعادة الآثار المسروقة، بما في ذلك لوح مسماري من مدينة أور ومنشور بابلي نادر، اللذين سُلما من الولايات المتحدة عام 2025.