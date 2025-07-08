توصل باحثون صينيون، إلى أن شمع الأذن قد يحمل مفتاحاً جديداً للكشف المبكر عن مرض باركنسون، بعدما رصدوا مركبات كيميائية مميزة لدى المصابين، وفق ما نشرته 24. الدراسة، التي أُجريت في جامعة تشجيانغ، شملت تحليل عينات من شمع أذن 100 مصاب و79 شخصاً سليماً، وأظهرت اختلافات واضحة في المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).المركبات المرتبطة بباركنسون شملت الإيثيل بنزين و4 - إيثيل تولوين، وهما مؤشران محتملان على التهابات دماغية، إضافة إلى بنتانال و2 - بنتاديسيل - 1.3 - ديوكسولان، اللذين يعكسان خللاً في استقلاب الدهون وتلفاً عصبياً. واعتمدت الدراسة على الذكاء الاصطناعي، وحققت خوارزميات التحليل دقة بلغت 94% في التمييز بين المصابين وغير المصابين.وتسلط النتائج الضوء على أهمية العوامل البيئية، مثل التلوث ومبيدات الآفات، في زيادة خطر الإصابة بباركنسون، مع الدعوة لمزيد من الأبحاث الموسعة لتأكيد فاعلية هذه الطريقة التشخيصية على نطاق عالمي.