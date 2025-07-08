أشارت دراسة حديثة، إلى أن التوقيت المثالي لشرب القهوة يختلف عند النساء وفق إيقاع هرمون الكورتيزول في الجسم، المسؤول عن الاستيقاظ والطاقة. وبيّنت النتائج، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ صباحاً قد يقلل من فعاليتها؛ لأن الكورتيزول يكون في أعلى مستوياته، مما يقلل أثر الكافيين ويزيد من احتمالية التوتر.وأوصت الدراسة بتأخير فنجان القهوة الأول حتى ما بين 9:30 و11:30 صباحاً، ثم إمكانية تناول كوب آخر بعد الساعة الواحدة ظهراً لتجنّب تأثيره على النوم. كما شدّدت على ضرورة الامتناع عن القهوة بعد الـ5:00 مساءً لتفادي الأرق واضطرابات النوم؛ لأن الكافيين يبقى في الجسم ساعات عدة.ويُوصى بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للمرأة كوبين إلى ثلاثة أكواب، خصوصاً لدى الحوامل أو المصابات باضطرابات القلق. كما ينصح بتناول القهوة بعد وجبة خفيفة وليس على معدة فارغة، لتجنّب التهيج المعدي.