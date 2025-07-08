عثر فريق التنقيب عن الآثار في تركيا، على فسيفساء يقدر عمرها بـ1500 عام، مُزيَّنة برسومات، بمدينة دارا القديمة في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد.

وقال يهان جوك مدير الثقافة والسياحة بالولاية خلال تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم إن «أعمال التنقيب تُنفذ بدقة ضمن مشروع تراث المستقبل الذي أدرج العام الماضي، وخلال أعمال التنقيب عُثر على بقايا مقبرة تضم مقابر جماعية وكنيسة وقصراً وسوقاً وزنزانة ومستودع أسلحة وسدّاً، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف رأس سهم ومصابيح وقطع زجاجية وخزفية ومجوهرات».

وأضاف جوك: «تبلغ مساحة الفسيفساء حوالى 50 متراً مربعاً، يعتقد أنها رُمّمت في مكانين أو ثلاثة في العصر القديم».

وعن أرضية الفسيفساء قال عالم الآثار دفريم حسن منتشا، مدير أعمال التنقيب في دارا: «وجدنا عليها عملة معدنية تعود إلى عهد جستنيان الأول تظهر أنها بُنيت بين عامَي 525 و575 للميلاد».

وأردف قائلاً: «إنها فسيفساء يعود تاريخها إلى حوالى 1500 عام».

ولفت إلى أن دارا لم تكن حامية عسكرية فحسب، بل كانت أيضاً أهم مركز تجاري وديني في بلاد ما بين النهرين، أقام فيها 25 ألف جندي.