في واقعة صادمة هزّت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، توفيت الشابة جيسيكا ماكلوهلين (24 عاماً) بعد أيام من تعرّضها لاعتداء عنيف من قِبل مديرتها في متجر 7-Eleven، قامت خلاله بالجلوس على الجزء العلوي من جسدها، ما تسبب بانقطاع تنفّسها وإصابتها بموت دماغي.

وبحسب التحقيقات، فقد نشب شجار بين جيسيكا ومديرتها في 24 يونيو، تطوّر إلى قيام المديرة بجذب شعرها ثم الجلوس بقوة على صدرها، ما أعاق تنفّسها تماماً. ورغم محاولة زملائها التدخل، إلا أن جيسيكا فقدت وعيها سريعاً، وتم إعلان وفاتها لاحقاً بعد نزع أجهزة الإنعاش.

المديرة، التي لم يُكشف عن هويتها، فرت من المكان بعد محاولتها حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، ولا تزال الشرطة تبحث عنها حتى الآن.

من جهتها، طردت شركة 7‑Eleven المديرة فوراً من منصبها، وأعلنت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات للتحقيق في الواقعة، حسبما صرحت لهوية إعلامية أمريكية. كما أعربت العائلة عن أملها في تحقيق العدالة.