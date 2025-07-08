مشهد مأساوي هز بلدة ماجاباهيت في إندونيسيا، السبت 5 يوليو، بعد أن عُثر على رجل يبلغ من العمر 61 عاماً ميتاً بعد أن التهمه ثعبان يبلغ طوله نحو ثمانية أمتار.

وكان الضحية، الذي تم تحديد هويته باسم لا نوتي، قد تم الإبلاغ عن اختفائه بعد خروجه صباح الجمعة لإطعام دجاجته في حديقته. ووفقاً لشرطة بوتون، فقد شعرت الأسرة بالقلق عندما لم تصلهم أي أخبار عنه حتى ظهر السبت، لذلك بدأ الجيران في البحث من تلقاء أنفسهم، حتى وجدوا ثعباناً ضخماً من نوع «البايثون الشبكي»، بعد أن لاحظوا بطنه «منتفخاً للغاية»، ثم فتحوا جوفه ليعثروا على جثة المزارع الستيني.