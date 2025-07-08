أصيب ستة أشخاص بعد هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز «آن-2» في إقليم زابايكالية شرق روسيا.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الطائرة هبطت بعد 16 دقيقة من إقلاعها، وكانت تقل 10 ركاب إضافة إلى قائدها.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإنقاذ لا تزال موجودة في موقع الحادث لتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تستمر التحقيقات الرسمية لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الهبوط الاضطراري.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة «آن-2» تعد من الطائرات ذات الاستخدامات المتعددة في روسيا، وغالباً ما تستخدم في المناطق النائية لأغراض النقل الزراعي والرحلات المحلية.