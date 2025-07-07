أسفرت عملية إطلاق نار عنيفة في حي غرايز فيري بجنوب فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن مقتل ثلاثة أشخاص بالغين وإصابة 10 آخرين، من بينهم طفلان، في حادث وقع في الساعات الأولى صباح (الإثنين)، في تقاطع شارعي إيتينغ وديكينسون، حيث اندلعت معركة مسلحة وسط حشد كبير من الأشخاص.

وفقا لتصريحات مفوض الشرطة في فيلادلفيا كيفن بيثي فإن الحادث شهد إطلاق عدد كبير من الطلقات النارية، حيث تم العثور على العديد من أغلفة الرصاص في مسرح الجريمة، وقال إن الشرطة استجابت للحادث بعد سماع طلقات نارية أثناء الرد على بلاغ آخر في المنطقة، مشيرا إلى أن الحي شهد اضطرابات سابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث استجابت الشرطة لنداءات مماثلة في الحي نفسه ليلة السبت/الأحد، وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على شخص يحمل سلاحا في مكان الحادث، لكن لم يتم الكشف بعد عن الدافع وراء إطلاق النار أو هوية المشتبه به.

وتأتي الحادثة في أعقاب موجة عنف شهدتها فيلادلفيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وقعت حوادث إطلاق نار أخرى، نتجت عنها إصابة ثمانية أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في جنوب فيلادلفيا فجر السبت، ومقتل شخص في حي شمال فيلادلفيا.

وتشير إحصاءات إلى أن فيلادلفيا سجلت انخفاضا طفيفا في جرائم القتل والإصابات بالرصاص حتى مطلع يوليو الجاري، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد القتلى 116 شخصا وعدد المصابين بالرصاص أقل من 500، وهو أدنى معدل خلال العقد الماضي، ومع ذلك، فإن هذه الحوادث أعادت إشعال الجدل حول العنف المسلح في المدينة.

وأكدت الشرطة أن المصابين، الذين راوحت أعمارهم بين المراهقين والبالغين، تم نقلهم إلى مستشفيات محلية، وأن حالة الطفلين المصابين مستقرة، وتجري التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث، مع التركيز على فحص لقطات كاميرات المراقبة واستجواب الشهود.

ودعت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الأسلحة النارية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث «غير إنسانية»، في حين عبر مواطنون على منصة «إكس» عن صدمتهم من الحادث.