اشتكى عملاء خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة المصرية القاهرة، وكذا الجيزة من تعطل وبطء شديد في خدمات الإنترنت والهواتف، إثر اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس وسط القاهرة.

واندلع حريق هائل مساء (الإثنين) في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول في العديد من مناطق القاهرة والجيزة.

الحادث الذي وقع في إحدى غرف الأجهزة الرئيسية تسبب في توقف كابلات الاتصالات الحيوية، ما أثر على ملايين المستخدمين وتسبب في شلل رقمي مؤقت، شمل تطبيقات مثل «فيسبوك»، «إنستغرام»، «واتساب»، «تيك توك»، وفقًا لتقارير موقع Downdetector العالمي.

وتحركت فرق الحماية المدنية والطوارئ التقنية على الفور لاحتواء الحريق والسيطرة على آثاره، وتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان السلامة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على استعادة الخدمات تدريجيًا خلال الساعات القادمة، مع حصر الخدمات والعملاء المتأثرين لضمان تعويضهم.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري النائب أحمد بدوي،، إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل، وأن التأثير كان محدودًا، خصوصاً على مستخدمي شرائح «we» في المناطق القريبة من السنترال، مؤكدًا عودة الخدمات بشكل كامل خلال ساعات.

من جانبها، أوضحت مدينة الإنتاج الإعلامي أن الحريق لم يؤثر على البث التلفزيوني المباشر للبرامج، لكنه تسبب في صعوبات لمعدي البرامج في التواصل مع الضيوف بسبب انقطاع الإنترنت والاتصالات.

ويتابع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الموقف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الخدمات ومنع تكرار الحادث.

ويربط سنترال رمسيس بين عدة سنترالات فرعية ويخدم ملايين المستخدمين في المناطق المركزية بالعاصمة.

الحريق، الذي يُعتقد أنه ناتج عن خلل فني أو كهربائي، أدى إلى تلف عدد من كابلات الاتصالات الرئيسية، ما تسبب في انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف في مناطق واسعة.

ولم تُسجل وزارة الصحة أو هيئة الإسعاف المصرية أي إصابات أو وفيات جراء الحريق حتى الآن، إذ تم إخلاء المبنى بسرعة وتدخلت فرق الحماية المدنية بفاعلية.