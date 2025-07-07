يعتزم تطبيق «تيك توك» الصيني تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين.

وذكرت صحيفة "the information" أن تيك توك وضع خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأمريكية في الخامس من سبتمبر.

يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة محتملة بخصوص تيك توك. منوهاً إلى أن الولايات المتحدة أبرمت «تقريباً» صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

وفي يونيو الماضي، مدد ترمب الموعد النهائي المحدد لشركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك»، التي تتخذ من الصين مقراً، لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر.

وأبانت "the information" أنه سيتعين على مستخدمي تيك توك في نهاية المطاف تحميل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس القادم مع احتمال تغيير الموعد.