اندلع حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس، أحد أبرز المباني التجارية في قلب العاصمة المصرية القاهرة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المارة والعاملين في المنطقة الحيوية، إذ تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المبنى، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية في محيط ميدان رمسيس، وهو أحد أكثر الميادين ازدحامًا في العاصمة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عاجلاً يفيد بنشوب الحريق في الطابق الثالث من المبنى، الذي يضم مكاتب تجارية وخدمية، وعلى الفور، هرعت أكثر من 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادثة، مدعومة بفرق إنقاذ متخصصة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المكثفة.

ووفقًا لمصادر رسمية، لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الأضرار المادية كانت كبيرة، إذ التهمت النيران عددًا من المكاتب والمعدات، وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في أحد الكابلات الرئيسية بالمبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة نظرًا لوجود مواد قابلة للاشتعال، وأفادت مصادر مطلعة أن نظام الإطفاء الداخلي في المبنى لم يكن فعالاً بالشكل الكافي، مما زاد من صعوبة السيطرة على الحريق في بدايته.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول الموقع، ومنعت المارة من الاقتراب لتسهيل عمل قوات الحماية المدنية وحماية المدنيين، كما تم إخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر محتملة. وشهدت المنطقة ازدحامًا مروريًا كبيرًا، وتم تحويل حركة السير إلى طرق بديلة.



وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة للوقوف على أسباب الحادثة، إذ انتقل فريق من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وتقييم الأضرار. كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغ تسجيلاتها، واستدعاء عدد من العاملين والشهود للاستماع إلى أقوالهم.



وتُعد منطقة رمسيس من أكثر المناطق حيوية في القاهرة، إذ تضم العديد من المباني التجارية والمكاتب الحكومية، وسبق أن شهدت المنطقة حوادث مماثلة، منها حريق مبنى تجاري في شارع الجمهورية في يوليو 2025، وحريق آخر في سنترال رمسيس عام 2015.

وأشار شهود عيان، عبر منشورات على منصة إكس، إلى أن الحريق تسبب في حالة من الفوضى، حيث هرع العاملون في المبنى للخروج وسط تصاعد الدخان الكثيف. كما أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث في مناطق مزدحمة مثل رمسيس، مطالبين بتشديد الرقابة على الأنظمة الكهربائية في المباني القديمة.