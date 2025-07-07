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ثار بركان ليوتوبي صباح اليوم في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا، مطلقاً سحباً كثيفة من الرماد البركاني إلى ارتفاع بلغ نحو 19 كيلومتراً في السماء. وأعلنت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية رفع مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى، مع توسيع نطاق المنطقة المحظورة حول الفوهة إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات.

وأدى الثوران إلى إلغاء أو تأجيل عدد من الرحلات الجوية الدولية، خصوصاً من جزيرة بالي، رغم أن البركان يقع في فلوريس، وذلك بسبب احتمال انتقال الرماد البركاني مع الرياح إلى مسارات الطيران.

ويبلغ ارتفاع بركان ليوتوبي نحو 1584 متراً فوق سطح البحر، ويعد من البراكين النشطة في المنطقة.

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