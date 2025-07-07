شهدت منطقة «باشاك شهير» السكنية في مدينة إسطنبول حادثة غير مسبوقة، حيث انحدرت شاحنة عملاقة دون سائق على منحدر شديد، مُحدثةً حالة من الفزع والدمار.

الشاحنة، التي خرجت عن السيطرة، جرفت في طريقها 23 سيارة متوقفة على جانبي الشارع، مخلفةً خسائر مادية جسيمة تقدر بآلاف الدولارات، إلا أنه ورغم الدمار الكبير لم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية، وهو ما وصفه السكان المحليون بـ«المعجزة وسط الفوضى».

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد، حيث كانت الشاحنة، وهي من نوع الرافعات الآلية (ونش)، متوقفة في منطقة مرتفعة بـ«باشاك شهير»، وهي إحدى المناطق السكنية الحديثة في إسطنبول، ولأسباب لم تُحدد بعد بشكل كامل، بدأت الشاحنة في الانزلاق بسرعة على المنحدر، حيث اصطدمت بالسيارات المتوقفة، مُحطمةً الزجاج ومُشوهةً هياكلها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تتحرك بسرعة مخيفة، تاركةً وراءها أضراراً هائلة، حتى هرعت السلطات المحلية إلى مكان الحادثة، وعملت فرق الشرطة والإطفاء على تأمين المنطقة وتقييم الأضرار.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عطلاً ميكانيكياً أو إهمالاً في تثبيت الشاحنة قد يكون السبب وراء الحادثة، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات.

وتعد حوادث الشاحنات الكبيرة ليست جديدة في تركيا، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة عدة حوادث مماثلة، بعضها تسبب في خسائر بشرية، على سبيل المثال، في أغسطس 2022، تسببت شاحنة بسبب عطل في الفرامل في مقتل 16 شخصاً في سوق شعبية بمحافظة ماردين.