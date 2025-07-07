ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة كير بولاية تكساس الأمريكية إلى 69 قتيلاً، بينهم 21 طفلاً، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملياتها بحثاً عن مفقودين.

وأكد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في مؤتمر صحفي، أن عدد الوفيات في مقاطعة كير، مركز السيول، وصل إلى 59، بينما لقي عشرة آخرون حتفهم في أماكن أخرى بالولاية ولا يزال 41 شخصاً في عداد المفقودين.

بدوره، قال قائد شرطة مقاطعة كير في هيل كانتري بالولاية لاري ليثا في وقت سابق إن السيول أودت بحياة 21 من الأطفال.

من جهتهم، ذكر مسؤولون محليون أن الدمار أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مقاطعة بيرنت، وبشخص في مقاطعة توم جرين، وبخمسة في مقاطعة ترافيس، وبواحد في مقاطعة وليامسون.

وقال المسؤولون إنه تسنى إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار، بعد أن تسببت عاصفة مفاجئة في هطول أمطار وصل منسوبها إلى 38 سنتيمتراً في هيل كونتري بالولاية على بعد 140 كيلومتراً تقريباً من شمال غرب سان أنطونيو. ولم يتضح بالضبط عدد من لا يزالون مفقودين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث؛ نتيجة للسيول التي اجتاحت المقاطعة عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشال»: «الهدف من الإعلان هو ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور».

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، أكدت انحسار خطر السيول في أجزاء من مقاطعة كير، عقب العواصف الرعدية الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة الماضي.