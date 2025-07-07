نجح فريق جراحي متكامل بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية العمانية في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم في منطقة حرجة في الدماغ لمريض باستخدام تقنية «الجمجمة المفتوحة أثناء اليقظة»، وهي الأولى من نوعها في سلطنة عمان.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أمس (الأحد)، تعد هذه العملية من أكثر جراحات المخ والأعصاب تقدماً وتعقيداً، لما تتطلبه من دقة فائقة وتنسيق متكامل بين أعضاء الفريق الطبي، مع إبقاء المريض في حالة يقظة تامة طوال فترة جراحة استئصال الورم.

واستمرت العملية عدة ساعات نجح خلالها الفريق في استئصال الورم مع إبقاء المريض يقظاً والتفاعل معه مباشرة عبر عدة اختبارات عصبية، ما أسهم في استئصال الورم بالكامل دون تسجيل أي تأثيرات جانبية عصبية.

وتستخدم تقنية «الجمجمة المفتوحة أثناء اليقظة» في حالات الأورام القريبة من المناطق المسؤولة عن النطق أو الحركة أو الإدراك في الدماغ، إذ يتم إبقاء المريض في حالة يقظة تامة خلال عملية استئصال الورم لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية للمريض بدقة، لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتفادي أي ضرر قد يلحق بالمناطق الحيوية من الدماغ مثل القدرة على النطق، والتحكم الحركي، والاستجابة الحسية.