بعد موسم شاق استهلك طاقتنا وجهدنا، وامتلأت أيامه بتراكم المهمات وضغوط العمل والدراسة، تأتي إجازة الصيف كفرصة ثمينة يجب أن نحسن استثمارها لتكون محطة حقيقية لاستعادة الحيوية والسعادة. تشير الدراسات النفسية، مثل تقرير الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2022)، إلى أن فترات الراحة الواعية تسهم في خفض مستويات القلق وتحسين جودة الحياة. ولهذا، لا بد أن نحرص على أن تكون الإجازة مساحة خالصة لأنفسنا ومحيطنا الإيجابي، بعيداً عن المجاملات والالتزامات التي تستنزف طاقتنا.ينصح الخبراء، بأن نبدأ برسم خطة واقعية للإجازة، تتضمن قضاء وقت خارج محيطنا المعتاد، ولو بزيارة مناطق قريبة أو أماكن طبيعية، حيث تؤكد دراسة يابانية حول «حمامات الغابة»، أن قضاء الوقت في الطبيعة يقلل ضغط الدم ويحسن المزاج. كما يجب أن نبتعد عن كل ما يذكّرنا بضغوط العمل أو الدراسة، بما في ذلك تقليل استخدام البريد الإلكتروني المهني ووسائل التواصل المرتبطة بالعمل، وهو ما بيّنه تقرير Harvard Business Review (2021)، كأحد أهم طرق استعادة التوازن النفسي.ولا يقل أهمية تخصيص وقت للأنشطة المؤجلة، كهواية محببة أو رياضة خفيفة، لتعزيز الشعور بالإنجاز. ويُوصى بقضاء فترات للتأمل أو ممارسة اليقظة الذهنية، فقد أثبتت دراسة في Journal of Mindfulness ، أنها تقلل التوتر بنسبة تصل إلى 35%. أخيراً، اجعل الإجازة فرصة لتنقية محيطك من الأشخاص السامين، وتعزيز علاقاتك الإيجابية، لتعود أكثر صفاءً وسعادة، مستعداً لموسم جديد بطاقة متجددة.