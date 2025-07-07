تستعد دار سوثبي للمزادات العالمية، أحد أعرق دور المزادات في العالم، لعرض نيزك مريخي نادر يُعد الأكبر من نوعه على سطح الأرض، في مزاد استثنائي مقرر إقامته في نيويورك 16 يوليو الجاري، ويعرف باسم «NWA 16788» يزن 24.67 كيلوغرام، ويُتوقع أن يصل سعره إلى 4 ملايين دولار أمريكي، ما قد يجعله أغلى نيزك مريخي يُباع في التاريخ إذا تحقق هذا السعر.

تم اكتشاف هذا النيزك في نوفمبر 2023 في منطقة أغاديز النائية في النيجر، وهي منطقة اشتهرت بأحافير الديناصورات أكثر من النيازك الفضائية، ويتميز النيزك بتركيبته المعدنية النادرة، التي يُعتقد أنها تشكلت نتيجة تبريد الحمم البركانية على سطح المريخ قبل ملايين السنين، وهو أكبر بنسبة 70% من سابقه، النيزك Taoudenni 002، الذي عُثر عليه في مالي عام 2021 وكان يزن 14.5 كيلوغرام فقط.

ويُعد المزاد الذي سينطلق عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، حدثاً فريداً يجذب هواة جمع القطع الفضائية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إذ تعتبر النيازك المريخية من أندر المواد على الأرض، فقد تشكلت من شظايا انفصلت عن المريخ نتيجة اصطدامات كونية، ثم سافرت عبر الفضاء لتصل إلى كوكبنا.

وتُعتبر النيازك المريخية من أندر القطع التي تصل إلى الأرض، إذ تُشكل أقل من 0.2% من إجمالي النيازك المكتشفة، وتحمل هذه النيازك أهمية علمية كبيرة، إذ توفر أدلة عن التاريخ الجيولوجي للمريخ وإمكانية وجود حياة سابقة على الكوكب الأحمر، مثال على ذلك، النيزك Tissint الذي سقط في المغرب عام 2011، وكشف عن مركبات عضوية غير مسبوقة.

وسبق لدار سوثبي أن باعت مقتنيات فضائية نادرة، مثل قطعة من القمر بـ37800 دولار في 2022، كما باعت هيكلاً عظمياً لديناصور بـ44.6 مليون دولار في 2024، ما يعكس خبرتها في التعامل مع القطع النادرة.

وتعد دار سوثبي للمزادات التي تأسست عام 1744 في لندن، رابع أقدم دار مزادات في العالم، ويقع مقرها الرئيسي حالياً في نيويورك، وهي واحدة من أكبر الوسطاء العالميين للفنون الجميلة، والمجوهرات، والمقتنيات النادرة، وحققت سوثبي مبيعات عالمية بقيمة 5.8 مليار دولار في 2011، ما يعكس مكانتها في سوق المزادات.