بعد أكثر من مئة عام، أصبح نهر السين في باريس متاحا للسباحة العامة، إذ تدفق الباريسيون والسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالسباحة في مياهه بعد أن أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لهذا النشاط.

وفقا لصحيفة «الغارديان»، جاء هذا الإنجاز بعد برنامج تنظيف شامل تسارع تنفيذه بسبب استخدام النهر كموقع لفعاليات أولمبياد باريس العام الماضي، بدعم من المواطنين الذين كانوا يسبحون فيه بشكل غير قانوني، إلى جانب رئيسة البلدية المنتهية ولايتها، آن هيدالغو، التي شاركت بنفسها بالسباحة في النهر قبل الأولمبياد.

ويُسمح يوميا لنحو ألف سباح بالوصول إلى ثلاثة مواقع سباحة على ضفاف النهر مجانا حتى نهاية أغسطس.

واستُثمر حوالى 1.4 مليار يورو (1.2 مليار جنيه إسترليني) في هذا المشروع، وشمل ربط أكثر من 20 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي التي كانت تُلقي مخلفاتها مباشرة في النهر سابقا، وتحسين مرافق معالجة المياه، وبناء خزانات كبيرة لتخزين مياه الأمطار تعادل حجم 20 حوض سباحة أولمبياً لمنع تدفق مياه الصرف الصحي أثناء العواصف.

واستلهمت باريس هذا المشروع من مبادرات مشابهة في مدن أوروبية أخرى، إذ ناضل نشطاء لاستعادة الأنهار للسباحة، مع التركيز على توفير أماكن للتبريد خلال ارتفاع درجات الحرارة الصيفية.

وعلى الرغم من المخاوف الصحية التي أثرت على بعض جلسات التدريب الأولمبية وسباق الترياتلون للرجال العام الماضي، أُقيمت السباقات كما هو مخطط، ما عزز الثقة في خطط السباحة العامة.

وتتوقع هيئات السياحة أن تصبح السباحة في النهر واحدة من أكثر الأنشطة جذبا للسياح هذا الموسم.

وتقع مواقع السباحة بالقرب من برج إيفل، المناسب للعائلات مع الأطفال الصغار، وكاتدرائية نوتردام، والمكتبة الوطنية.

وتوفر السلطات حراس إنقاذ ومرافق لتغيير الملابس والاستحمام، مع اختبار يومي لجودة المياه ونظام إعلام يوضح مدى أمان السباحة، كما يُمنع الغوص بسبب ضحالة المياه.

إضافة إلى المواقع الثلاثة في باريس، يُخطط لافتتاح 14 موقع سباحة إضافياً على نهري السين والمارن خارج المدينة، حيث افتُتح موقعان على نهر المارن في يونيو.