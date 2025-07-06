أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، توقيعه على إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير في ولاية تكساس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة وأودت بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، وتسببت في فقدان العشرات، بما في ذلك 11 فتاة ومستشارة من معسكر «كامب ميستيك» الصيفي للفتيات.

واجتاحت فيضانات مفاجئة صباح الجمعة، مقاطعة كير نتيجة أمطار غزيرة هطلت بمعدل تجاوز 10 بوصات في ساعات قليلة، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي بأكثر من 26 قدماً خلال 90 دقيقة فقط، وأدت هذه الفيضانات إلى جرف منازل ومعسكرات على ضفاف النهر، بما في ذلك معسكر «كامب ميستيك»، وهو معسكر صيفي مسيحي للفتيات.

ووفقاً لتقارير السلطات المحلية، بلغ عدد الضحايا في مقاطعة كير 59 شخصاً، بينما سُجلت وفيات إضافية في مقاطعات ترافيس (4 وفيات)، بورنيت (3 وفيات)، وكيندال (وفاة واحدة). ولا تزال عمليات البحث جارية عن 12 مفقوداً، معظمهم من المعسكر الصيفي.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «لقد وقّعت للتو إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول فرق الاستجابة الأولية الشجاعة على الموارد اللازمة فوراً.. تعاني هذه العائلات من مأساة لا تُصدق، حيث فقدنا أرواحاً كثيرة، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل مع حاكم تكساس والقادة المحليين، مشيداً بجهود خفر السواحل الأمريكي وفرق الإنقاذ التي أنقذت مئات الأرواح. ومن جانبه، أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت توسيع إعلان الطوارئ ليشمل ستّ مقاطعات إضافية، مؤكداً أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة.

وأفادت إدارة الطوارئ الفيدرالية أن الإعلان سيوفر تمويلاً فيدرالياً لدعم جهود الإنقاذ والتعافي، بما في ذلك المساعدات للأفراد المتضررين، ومنح للإسكان المؤقت، وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر غير المؤمن عليها، إذ شاركت قوات خفر السواحل الأمريكية ووكالات فدرالية أخرى في عمليات الإنقاذ، وتم إنقاذ أكثر من 850 شخصاً باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب مزودة بكاميرات حرارية.

وأشار عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إلى أن أكثر من 850 شخصاً تم إنقاذهم حتى الآن بمساعدة خفر السواحل الأمريكي، وفرق الإنقاذ المحلية والفيدرالية، باستخدام مروحيات وقوارب وطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي زارت المنطقة برفقة حاكم تكساس غريغ أبوت (السبت)، أن الإدارة الفيدرالية تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير الدعم اللازم.