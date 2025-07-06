أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد) مقتل خمسة من جنودها وإصابة 14 آخرين إثر تعرضهم لتسمم بغاز الميثان أثناء عملية بحث في أحد الكهوف بمنطقة «عملية المخلب - القفل» شمال العراق، حيث كانت القوات التركية تبحث عن جثمان ضابط مشاة قُتل في هجوم نفذته عناصر حزب العمال الكردستاني في مايو 2022، عندما تعرض 19 جندياً للغاز السام، الذي يتسبب في الاختناق عند تراكمه بكثافة عالية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجنود نُقلوا على الفور إلى المستشفى، لكن خمسة منهم فارقوا الحياة رغم الجهود الطبية المبذولة، فيما يستمر علاج المصابين الآخرين، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في المنطقة. ولم تكشف الوزارة عن الموقع الدقيق للحادث، مشيرة فقط إلى أنه وقع ضمن منطقة «عملية المخلب - القفل»، التي أطلقتها تركيا في أبريل 2022 لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع التركية، كانت الوحدة العسكرية تجري عملية تمشيط في كهف جبلي يقع على ارتفاع 852 متراً، كان يُستخدم سابقاً كمستشفى ميداني من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني قبل أن تطهّره القوات التركية، وخلال البحث عن جثمان الضابط القتيل، تعرض الجنود لتركيز عالٍ من غاز الميثان، وهو غاز عديم اللون والرائحة، يصبح قاتلاً عند استنشاقه بكميات كبيرة بسبب تسببه في نقص الأكسجين.

وأعربت الرئاسة التركية عن تعازيها لأسر الجنود القتلى، واصفة إياهم بـ«الأبطال الشهداء»، وتعهدت بمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة، وأشار بيان الرئاسة إلى أن الحادث وقع نتيجة تراكم الغاز في الكهف، ما أدى إلى الإصابات المأساوية.

وأطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» في أبريل 2022 لاستهداف معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا، هاكورك، غارا، وقنديل شمال العراق، وتهدف العملية إلى تدمير ملاجئ ومستودعات الذخيرة التابعة للحزب، الذي تصنفه تركيا وعدد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية.

وقد أسفرت العملية عن إنشاء عدة قواعد عسكرية تركية في محافظة دهوك، رغم احتجاجات الحكومة العراقية التي ترى أن هذه العمليات تنتهك سيادتها.