أطلقت «أبل» نسخة تجريبية جديدة من نظام iOS 26، المُتاح حالياً للمطورين، بميزة إضافية تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وأمانهم أثناء إجراء المكالمات عبر تطبيق FaceTime.

ووفقاً لتقارير تقنية، فإن النظام بات قادراً على إيقاف الصوت والصورة مؤقتاً إذا رصد أن المستخدم يظهر في حالة عري أثناء المكالمات المرئية.

وعند تفعيل هذه الميزة، يعرض التطبيق تنبيهاً يقول: «لقد أوقف الصوت والفيديو مؤقتاً؛ لأنك قد تكون تعرض شيئاً حساساً. إذا شعرت بعدم الارتياح، يُفضل إنهاء المكالمة».

وتظهر الميزة الجديدة ضمن إعدادات تطبيق فيس تايم (FaceTime) تحت خيار «تحذير المحتوى الحساس»، وهي معطّلة افتراضياً ويمكن تفعيلها يدوياً. وتشير «أبل» في وصف الميزة إلى أنها «تتعرف على الصور ومقاطع الفيديو العارية قبل عرضها في الجهاز، وتُقدّم إرشادات لمساعدة المستخدم في اتخاذ قرار آمن»، مع تأكيد أن الشركة لا تطّلع على تلك المحتويات نظراً إلى اعتماد التحليل على الجهاز ذاته.

وتتوافق هذه الميزة الجديدة مع توجهات «أبل» لحماية الأطفال ضمن حزمة مزايا «أمان التواصل»، التي تستخدم تقنيات التعلم الآلي محلياً في الجهاز لتحليل الوسائط المتبادلة، دون إرسال أي بيانات إلى خوادم الشركة.

ومع أن الميزة تبدو موجهة أساساً لحسابات الأطفال، فإنها يمكن تفعيلها حالياً في النسخة التجريبية لحسابات البالغين أيضاً. ومع ذلك، تظل مزايا النسخ التجريبية كافة عرضة للتغيير أو الإلغاء استناداً إلى نتائج الاختبار وردود فعل المستخدمين.

ومن المنتظر إطلاق النسخة التجريبية العامة من iOS 26 في وقتٍ لاحق من يوليو الجاري، على أن تُطلق النسخة النهائية في سبتمبر القادم.