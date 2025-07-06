يعيش مسافر سوداني، مأساة إنسانية في مطار إسطنبول الدولي، منذ 41 يوماً، إذ يجد نفسه محاصرًا في منطقة العبور الدولية دون القدرة على دخول الأراضي التركية أو العودة إلى السودان، حسبما أفادت به منصة «Havasosyalmedya» التركية المتخصصة في شؤون الطيران المدني.

ووفقاً للمنصة التركية الشهيرة، فإن المسافر، الذي لم تُكشف هويته، غير قادر على استيفاء شروط الدخول إلى تركيا، ولا يستطيع مغادرة المطار بسبب غياب تأشيرة عبور أو تأشيرة دخول، وهي متطلبات صارمة تفرضها السلطات التركية على مواطني السودان، وفي الوقت نفسه، يواجه صعوبات مالية تحول دون شرائه تذكرة طيران جديدة للعودة إلى بلاده أو السفر إلى وجهة أخرى.

وأوضحت أن الراكب كان في طريقه من الخرطوم إلى دمشق عبر إسطنبول، إلا أن إلغاء الرحلات المتجهة إلى سورية حال دون استكماله رحلته، ما اضطره للبقاء في منطقة الترانزيت بالمطار، وسط ظروف غير واضحة المعالم بشأن مصيره.

وأشارت إلى أن إدارة الهجرة التركية لم تصنف المسافر ضمن فئة «INAD»، المعنية بترحيل الركاب غير المؤهلين لدخول البلاد، فيما رفضت شركة الطيران الأجنبية التي سافر عبرها استقباله مجدداً، ما أدى إلى بقائه في المطار دون حل.

وذكرت المنصة أن الراكب لا يملك ثمن تذكرة جديدة، ويعيش في المطار منذ أواخر شهر مايو الماضي، مضيفة أن هناك حالات مماثلة لركاب آخرين في ظروف مشابهة، حتى أكدت المنصة أن السلطات التركية للهجرة بدأت التواصل مع الراكب بعد تداول قضيته خلال الساعات الأخيرة.

ويُعد مطار إسطنبول الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، ويعمل مركزَ عبورٍ رئيسي، ومع ذلك، أصبح أيضًا نقطة احتجاز للمسافرين الذين يواجهون مشكلات قانونية أو إدارية، إذ يُحتجز بعضهم في مناطق مقيدة دون السماح لهم بالدخول أو المغادرة.