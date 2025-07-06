أزاحت شركة الذكاء الاصطناعي «Character.AI» الستار عن بعضٍ من أبحاثها في مجال الفيديو التوليدي، ضمن جهودها الرامية إلى ابتكار تقنية تتيح التفاعل مع الذكاء الاصطناعي وجهًا لوجه.

وطوّرت الشركة نموذجًا جديدًا يدعى «TalkingMachines»، يستطيع توليد فيديو لشخصيات ذكاء اصطناعي تتحرك وتتحدث في الوقت الآني، وذلك انطلاقًا فقط من صورة وإشارة صوتية.

وبهذا التقدّم، تقترب الشركة من تقديم تجارب تفاعلية مرئية شبيهة بمكالمات فيديو «FaceTime» لكن مع شخصيات ذكاء اصطناعي، بحسب تقرير لموقع «Neowin» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه «العربية Business».

ولا تزال هذه الأبحاث في مراحلها الأولى، وإذا وصل هذا التطور إلى تطبيق «Character.AI»، فسيتيح للمستخدمين الانخراط في تجارب أكثر تفاعلية وواقعية مع الذكاء الاصطناعي، وإمكانية بناء عوالم مرئية.

وأكدت «Character.AI» أن هذا الإنجاز البحثي لا يقتصر على تحريك الوجوه فحسب، بل إنه خطوة نحو تطوير شخصيات ذكاء اصطناعي سمعية وبصرية تفاعلية يمكن التواصل معها في الوقت الفعلي. ويعني هذا أنه يمكن التفاعل مع هذه الشخصيات من خلال الصوت وأنها متحركة.

ويدعم هذا النموذج مجموعة واسعة من الأنماط، بما في ذلك البشر الواقعيين، والأنمي، وصور أفاتار ثلاثية الأبعاد، ويمكن من التحدث مباشرةً مع شخصية ذكاء اصطناعي مع فترات استماع وتحدث طبيعية تحاكي الحوار الطبيعي.

وهذه الميزة غير جاهزة لتطبيق «Character.AI» بعد، حيث تقول الشركة إنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير.

وإذا أطلقت الشركة هذه التقنية، فمن المؤكد أنها ستكون واحدة من أوائل الشركات التي تحقق ذلك، إن لم تكن الأولى، وهي بالتأكيد محطة فارقة في سباق الذكاء الاصطناعي.