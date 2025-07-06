فُجِع الوسط الفني والثقافي في الإمارات، برحيل الفنانة والإعلامية رزيقة الطارش، التي وافتها المنية الجمعة الماضي عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 50 عاماً في الإذاعة والتلفزيون والدراما.رزيقة، كانت من أوائل الأصوات النسائية التي ظهرت عبر أثير إذاعة أبوظبي في أواخر الستينيات، وسرعان ما أصبحت من الوجوه الرائدة في المشهد الإعلامي، قبل أن تنتقل إلى التمثيل وتشارك في عدد من المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، من أبرزها «طماشة»، «القيّاضة»، و«أشحفان»، إذ أدّت شخصية «ميثا» التي شكّلت علامة فارقة في مسيرتها.إلى جانب التمثيل، كانت للطّارش، مساهمات كبيرة في ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي، إذ عُرفت بوعيها الاجتماعي وبساطتها وتواضعها، وحرصها على تقديم أعمال تعكس بيئتها المحلية وقيمها الأصيلة.برحيلها، فقدت الساحة الفنية الخليجية إحدى شخصياتها الهادئة والمؤثرة، ممن ساهمن في التأسيس بصمت، والاستمرار بإخلاص.