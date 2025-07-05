في حادثة هي الأولى من نوعها في باكستان، استنفرت الشرطة في لاهور أجهزتها الأمنية لملاحقة أسد هارب من مالكه بعد حالة من الذعر عاشتها المدينة الواقعة في شرق البلاد جراء مهاجمة الأسد الهارب امرأة وطفلين في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.وعرضت لقطات الفيديو الأسد وهو يقفز من فوق سور منزل مالكه ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلاً، لينقض عليها ويطرحها أرضاً، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ المرأة وتخليصها من الأسد.وسارع أحد المارة إلى ضرب الأسد بزجاجة، ما أخافه ودفعه للابتعاد عن المرأة التي نهضت بسرعة وفرّت من المكان، ثم تابع الرجل مطاردة الأسد في الشارع المزدحم، وفقاً لصحيفة «ميرور».وقالت الشرطة في لاهور إن الأسد هاجم المرأة وطفليها البالغين من العمر 5 و7 سنوات، وتسبب في إصابات بوجهيهما وأذرعهما.وقالت الشرطة إن الضحايا الثلاثة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.وذكرت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المنزل الذي هرب منه الأسد خلال 12 ساعة من الحادث، بعد فرارهم من الموقع وهم يصطحبون الأسد، مبينة أنها صادرت الحيوان ونقلته إلى حديقة للحياة البرية.ويُعد امتلاك الحيوانات البرية النادرة رمزاً للثراء والتميز في منطقة البنجاب في باكستان.