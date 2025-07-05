وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، بعد تكرار الحوادث المروعة عليه، آخرها الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم (السبت) في نطاق محافظة المنوفية، في استجابة عاجلة لسلسلة الحوادث المروعة التي أودت بحياة العشرات.

وكلف السيسي الحكومة بوضع البدائل المناسبة والآمنة، خلال عملية الإغلاق للطريق الدائري الإقليمي، حفاظا على سلامة المواطنين، وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، موجها وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على الطرق كافة، خصوصا من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح المواطنين.

ووقع حادث مأساوي صباح اليوم على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مشهد أثار الحزن والألم في قلوب الأهالي، بعد أيام من حادث «فتيات العنب» المروع الذي شهده الطريق ذاته الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا بينهم 18 فتاة، وإصابة 3 آخرين في حالات حرجة.

وتسببت الحوادث المتتالية في موجة غضب، مع مطالبات بإصلاحات عاجلة تشمل تحسين البنية التحتية، وفصل حركة الشاحنات عن السيارات الخاصة، وتكثيف الرقابة المرورية، وتعهدت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا وتخصيص معاشات استثنائية، إلى جانب إعفاء أبناء الضحايا من مصروفات التعليم، في محاولة لتخفيف وطأة هذه الكوارث على الأسر المنكوبة.

ويعد الطريق الدائري الإقليمي، الذي يربط محافظات الدلتا والصعيد بالقاهرة الكبرى، أحد أهم الشرايين المرورية في مصر، حيث يشهد حركة مرورية مكثفة للشاحنات الثقيلة، الميكروباصات، والسيارات الخاصة، ومع ذلك أصبح الطريق سيئ السمعة بسبب تكرار الحوادث المميتة.

وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن مصر تسجل حوالى 12 ألف حادث مروري سنويا، تتسبب في أكثر من 5 آلاف وفاة و20 ألف إصابة، ما يجعل الحوادث المرورية واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية، وشهد الطريق الإقليمي على وجه الخصوص حوادث متكررة خلال 2025، منها حادث «فتيات العنب»، وحادث المنوفية الأخير، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم إجراءات السلامة.