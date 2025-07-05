شهدت مدينة إنديانابوليس الأمريكية حادثة إطلاق نار مأساوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، بعد يوم من احتفالات البلاد بيوم الاستقلال، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة أحداث، في واقعة هزت المجتمع المحلي.

ووفقاً للشرطة المحلية، وقع إطلاق النار حوالى الساعة 1:27 صباحاً، في أحد أحياء المدينة، وأفادت نائبة رئيس عمليات الشرطة، تانيا تيري، في مؤتمر صحفي، بأن الضباط كانوا يجرون تحقيقاً في الموقع عندما وقع الحادث، وأنه تم الإعلان عن وفاة أحد الضحايا، وهو من الأحداث، في مكان الحادث، بينما نُقل خمسة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُدخل مصاب سادس إلى مركز طبي في حالة مستقرة.

ولم تكشف السلطات عن أعمار الضحايا الآخرين أو ظروف الحادث بشكل مفصل، ولم توضح الشرطة بعد دوافع إطلاق النار أو ما إذا كان الحادث مرتبطاً بالاحتفالات بعيد الاستقلال، لكن الواقعة تأتي في سياق تصاعد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، خاصة خلال المناسبات الوطنية.

وتشير إحصاءات منظمة «أرشيف عنف السلاح» إلى تسجيل مئات الحوادث المماثلة في الولايات المتحدة خلال عام 2025، مما يعكس أزمة مستمرة تثير قلق المجتمع.

وتُعد إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا، واحدة من المدن الأمريكية التي شهدت حوادث إطلاق نار متكررة في السنوات الأخيرة، وفي أبريل 2021، شهدت المدينة حادثة إطلاق نار مميتة في منشأة تابعة لشركة فيديكس قرب مطار المدينة، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين قبل أن ينتحر المسلح، كما شهدت ولاية إنديانا في يوليو 2022 إطلاق نار خلال احتفال، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في مدينة غاري.