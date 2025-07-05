شهد الطريق الإقليمي بنطاق مركز منشأة القناطر بمحافظة المنوفية صباح اليوم السبت حادثاً مروعاً أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إثر تصادم عنيف بين ميكروباصين، في واحد من أكثر الحوادث دموية خلال الأسابيع الأخيرة.





وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، مما أدى إلى فقدان أحد السائقين السيطرة على السيارة ووقوع تصادم مباشر مع ميكروباص قادم من الاتجاه المعاكس. وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات منشأة القناطر والشيخ زايد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أن الإصابات تراوحت بين كسور مضاعفة ونزيف داخلي وارتجاج بالمخ، مؤكدة أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات القريبة، بينما تم التحفظ على الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.





شهود عيان ذكروا أن أحد الميكروباصين كان يسير بسرعة جنونية في حارة معاكسة، قبل أن يصطدم وجهاً لوجه بالميكروباص الآخر، مما أسفر عن تطاير الضحايا على جانبَي الطريق في مشهد مأساوي. وأشاروا إلى أن المارة والمواطنين القاطنين بالمنطقة حاولوا التدخل لإنقاذ المصابين قبل وصول سيارات الإسعاف.





الحادث أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من خطورة الطريق الإقليمي، الذي يشهد حوادث مميتة بشكل متكرر بسبب غياب الرقابة المرورية الكافية، وضعف الإنارة، ونقص اللوحات الإرشادية، وسط مطالب شعبية متجددة بسرعة اتخاذ إجراءات فاعلة لتأمين الطريق وإنقاذ الأرواح.