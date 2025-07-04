شهدت ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الجمعة، فيضانات مفاجئة ومميتة اجتاحت مناطق وسط الولاية، خاصة في مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة بلغت في بعض المناطق أكثر من 15 بوصة في ساعات قليلة، وهو ما يعادل أمطار صيف كامل.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي بشكل غير مسبوق، حيث سجل النهر ارتفاعاً بمقدار 22 قدماً في ثلاث ساعات فقط، ليصل إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزاً الفيضان الشهير عام 1987.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تحذيرات طارئة من الفيضانات المفاجئة في مقاطعات توم غرين، كير، وكيندال، واصفة الوضع بأنه «مهدد للحياة»، وأشارت الهيئة إلى أن موجة فيضانية «مميتة» تجتاح نهر غوادالوبي من سنتر بوينت إلى سيستر ديل، داعية السكان إلى مغادرة المناطق المنخفضة فوراً وتجنب السفر عبر الطرق المغمورة بالمياه.

وتسببت الفيضانات في أضرار جسيمة، حيث غمرت المياه المنازل والطرق، وجرفت مركبات ومعسكرات صيفية، بما في ذلك معسكر ميستيك للفتيات، حيث أُبلغ عن مفقودين، من بينهم أطفال.

و أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كير عن وقوع عدد غير مؤكد من الوفيات، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، وأكدت شرطة مدينة كيرفيل أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء العالقين على أسطح المنازل، بينما تم إغلاق العديد من الطرق وإقامة ملاجئ مؤقتة، مثل مركز وولمارت في كيرفيل، لإيواء النازحين.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية هذه الأمطار الاستثنائية إلى بقايا العاصفة الاستوائية باري، التي شكلت ظروفاً مثالية لتساقط أمطار غزيرة على تربة جافة بسبب الجفاف الشديد الذي تعاني منه المنطقة، مما زاد من سرعة جريان المياه وحدة الفيضانات، وأشارت إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من تكرار مثل هذه الأحداث الجوية المتطرفة.

وألغت مدينة كيرفيل احتفالات الرابع من يوليو بسبب الفيضانات، وحثت السكان على البقاء في منازلهم وتجنب السفر، كما أعلن حاكم ولاية تكساس بالإنابة، دان باتريك، عن عقد مؤتمر صحفي لتقديم تحديثات حول الوضع، بينما انضمت منظمات مدنية لجهود الإنقاذ.

وتشهد تكساس تاريخاً طويلاً من الفيضانات المدمرة، حيث سجلت أحداثاً كارثية مثل فيضان نهر غوادالوبي عام 1987، الذي أودى بحياة 10 مراهقين، وفيضانات عام 1921 في مقاطعة ويليامسون، التي تُعد الأكثر دموية في تاريخ الولاية بـ215 ضحية.