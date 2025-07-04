شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الساعات الماضية تصاعدًا مقلقًا في حرائق الغابات، حيث اتسعت رقعة الحريق الأكبر هذا العام، المعروف باسم «حريق مادري» في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، ليحرق أكثر من 52,600 فدان بحلول مساء الخميس، وذلك في ظل ظروف جوية قاسية تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة، انخفاض الرطوبة، وهبوب رياح قوية، ما يزيد من صعوبة جهود السيطرة على النيران.

وبدأ حريق «مادري» الأربعاء في منطقة جبلية نائية بغابة لوس بادريس الوطنية، بالقرب من طريق الولاية 166، وامتد بسرعة فائقة بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة (64 كم/س) ودرجات حرارة قاربت 37 مئوية.

ووفقًا لتقارير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، لم يتم احتواء الحريق سوى بنسبة 10% حتى مساء الخميس، مع مشاركة أكثر من 300 من رجال الإطفاء في مكافحته، بدعم من طائرات هليكوبتر وطائرات إطفاء.

أدى الحريق إلى إغلاق جزء من طريق الولاية 166، وتسبب في انتشار أعمدة دخان كثيفة إلى مقاطعات مجاورة، ما أثر على جودة الهواء.

وتأتي هذه الحرائق ضمن موجة أوسع تضم أكثر من 12 حريقًا نشطًا في الولاية، حيث أحرقت نحو 96,994 فدانًا منذ بداية العام، وفقًا لتقارير CAL FIRE، وتشير الأرقام إلى أن موسم الحرائق هذا العام، الذي بدأ مبكرًا في يناير مع حرائق مدمرة مثل حريقي «باليسيدس» (23,713 فدانًا) و«إيتون» (14,021 فدانًا) في لوس أنجلوس، يتجه ليكون واحدًا من أكثر المواسم كارثية بسبب استمرار الظروف الجوية الملائمة لانتشار النيران.

وتشهد كاليفورنيا منذ سنوات مواسم حرائق متزايدة الشدة بسبب تغير المناخ، الذي يؤدي إلى جفاف الغطاء النباتي وزيادة فترات الجفاف، ووفقًا لتقرير من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 من بين أكثر الفترات حرارة في السجلات الحديثة، مع توقعات بأن تكون في الصيف ضمن أكثر 20% حرارة مقارنة بالعقود الأخيرة.

وفي الربيع، سجلت جنوب كاليفورنيا هطول أمطار بنسبة 70% فقط من المعدل الطبيعي، بينما شهد شمال الولاية هطول أمطار أقل من المتوسط وموجة حارة في مايو، مع تسجيل نحو 2,400 صاعقة رعدية، وهو رقم منخفض مقارنة بمتوسط العشر سنوات، كما تراجع مخزون الثلوج في شمال سييرا نيفادا من 75-80% من المعدل في بداية مايو إلى 20-30% بنهايته، ما زاد من جفاف الوقود النباتي.