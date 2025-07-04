أثارت دمى «لابوبو» جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب شائعات تربطها بقوى خارقة، وذلك بعدما اجتاحت الدمى الشهيرة، في الآونة الأخيرة، العالم كظاهرة ثقافية وتجارية، حيث أصبحت رمزاً للموضة والإكسسوارات العصرية، خاصة بعد ظهورها مع مشاهير مثل ليزا من فرقة «بلاك بينك» وريهانا.

والدمية الصغيرة، التي صممها الفنان الهونغ كونغي كاسينغ لونغ عام 2015، مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية، وتتميز بملامح غريبة تجمع بين العيون الواسعة، والأذنين المدببتين، وابتسامة مليئة بأسنان حادة، لكن على الرغم من شعبيتها الهائلة، التي عززتها استراتيجية التسويق الذكية لشركة «بوب مارت» الصينية عبر «الصناديق العمياء»، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً.

بدأت الشرارة الأولى عندما نشر مستخدمون على «تيك توك» و«يوتيوب» مقاطع فيديو وصوراً، منها مقطع يظهر دمية لابوبو بجانب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لـ«بازوزو»، الشيطان الأسطوري من حضارات بلاد ما بين النهرين، الذي يُصور برأس مخيف، وأجنحة نسر، وجسم إنسان، واشتهر في الثقافة الشعبية من خلال فيلم «طارد الأرواح الشريرة».

وأشعلت هذه الصورة نظريات مؤامرة تزعم أن لابوبو ليست مجرد دمية بريئة، بل تحمل طاقات شريرة أو تعويذات شيطانية، وربط البعض ملامحها الغريبة بصورة بازوزو المرعبة، وتصاعد الجدل عندما ظهر متخصص في طرد الأرواح الشريرة في بودكاست شهير محذراً من اقتناء لابوبو، معتبراً إياها «بوابة للشر»، كما انتشرت روايات على الإنترنت من أشخاص يزعمون أن الدمية تسببت في أحداث غريبة، مثل خدوش على الجسم أو شعور بالضيق النفسي، بل وصل الأمر إلى تأكيد إحدى الأمهات أنها أصابت ابنتها بالرعب.

وفي حادثة لافتة، ضربت المغنية كيتي بيري دمية لابوبو بميكروفون خلال حفلة، معلقة بـ«لابوبو لا»، ما زاد من التكهنات.

في المقابل، يرى آخرون أن هذه الشائعات مجرد «بارانويا رقمية» تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن لابوبو ليست سوى منتج فني ناجح استهدف الكبار أكثر من الأطفال.

وحققت الدمية مبيعات هائلة، تجاوزت 3 مليارات يوان في 2024، وساهمت في نمو شركة «بوب مارت» بنسبة 900% في السوق الأمريكية، كما يؤكد المصمم كاسينغ لونغ أن الدمية مستوحاة من الجنيات الإسكندنافية المرحة، وليس لها أي علاقة بالرموز الشيطانية.