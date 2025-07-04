شهدت العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم (الجمعة)، انفجارًا مدويًا هزّ حي برينيستينو شرقي المدينة، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثمانية من رجال الشرطة وأحد رجال الإطفاء.وبحسب وكالة رويترز»، وقع الانفجار في محطة وقود توزّع البنزين والديزل وغاز البترول المسال، وامتدت النيران إلى مستودع قريب، مخلفة أضرارًا جسيمة في المباني المجاورة.وتلقت السلطات الإيطالية بلاغًا بوقوع الحادثة في محطة وقود بحي برينيستينو، حيث كانت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والإطفاء، متواجدة بالفعل في الموقع بعد أن تسبب اصطدام شاحنة بأنبوب وقود في اندلاع تسرب.وفجأة، وقع انفجار هائل أدى إلى إصابة ثمانية من رجال الشرطة وأحد رجال الإطفاء، بالإضافة إلى عدد غير محدد من عمال الإسعاف والمارة، وتم نقل خمسة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وامتدت النيران الناتجة عن الانفجار إلى مستودع قريب، فيما تسببت الموجة الصدمية في أضرار بالمباني المجاورة.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، مثل موقع «روما توداي»، كرة هائلة من اللهب والدخان تتصاعد فوق المحطة والمنازل المحيطة، فيما كشفت صور أخرى عن تدمير شبه كامل لمحطة الوقود.وقال أحد شهود العيان لوكالة «رويترز»: سمعت دوي الانفجار وأنا أغادر المنزل، اهتز المنزل بأكمله وخفت أن تتحطم النوافذ من شدة الانفجار.بدورها، أكدت إدارة الإطفاء أنها تعمل على إخماد النيران الناتجة عن انفجار أحد الخزانات، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال قيد السيطرة.كما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها تتابع تطورات الحادثة عن كثب، وتواصل فرق الطوارئ جهودها لاحتواء الأضرار وتأمين المنطقة.