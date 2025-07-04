هاجم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا أربعة أشخاص على متن قطار ألماني فائق السرعة، متجه من هامبورغ إلى فيينا، مستخدمًا فأسًا ومطرقة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة، في حادثة أثارت الرعب بين الركاب.ووفقا للشرطة الألمانية وقع الهجوم الساعة 13:55 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، على متن قطار يقل نحو 500 راكب، واستخدم المهاجم، وهو مواطن سوري الجنسية، فأسًا ومطرقة لمهاجمة الركاب داخل إحدى المقصورات بشكل مفاجئ، وأصيب أربعة أشخاص، ثلاثة منهم سوريون، بجروح طفيفة، فيما أصيب المهاجم نفسه بجروح أثناء محاولة السيطرة عليه.وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعدما تمكن أحد الركاب من انتزاع إحدى الأدوات من المهاجم، بينما قام آخرون بسحب مكابح الطوارئ، ما أدى إلى توقف القطار وتسهيل تدخل الشرطة، وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادثة، وتم إغلاق خط السكة الحديدية مؤقتًا لإدارة الوضع، ونقل المصابين، بمن فيهم المهاجم، إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأكدت الشرطة أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الهجوم، ولم يتم الكشف بعد عما إذا كانت هناك خلفيات إرهابية أو شخصية وراء الحادثة، وأعربت شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» عن صدمتها إزاء الهجوم العنيف، مؤكدة دعمها للتحقيقات.وتشهد ألمانيا منذ سنوات حوادث متفرقة تستهدف وسائل النقل العام، وفي يناير 2023، وقع هجوم بسكين في قطار بشمال ألمانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة، نفذه شخص فلسطيني بلا جنسية، وفي عام 2016، نفذ لاجئ أفغاني هجومًا بفأس على قطار في بافاريا، تبناه تنظيم داعش لاحقًا، ما زاد من حساسية هذه الحوادث.