دعت شركة (غوغل) مستخدمي الهواتف الذكية، لا سيما أجهزة أندرويد، إلى تعطيل خاصية الاتصال بشبكات الجيل الثاني (2G) فوراً، نظراً لما تمثّله من مخاطر أمنية جسيمة. وأوضحت الشركة أن شبكات 2G تفتقر إلى تقنيات التشفير الحديثة، مما يجعلها بيئة خصبة لهجمات الاحتيال عبر الرسائل النصية، المعروفة بـ(Smishing). حيث يقوم المهاجمون باستخدام أجهزة محمولة تحاكي الأبراج الخلوية، لربط الهاتف بشبكة مزيفة ثم إرسال رسائل احتيالية باسم جهات رسمية. وقد رُصدت بالفعل، حالات في بريطانيا استخدمت فيها هذه الأجهزة لإرسال آلاف الرسائل الاحتيالية باسم مصلحة الضرائب HMRC. ويمكن لمستخدمي أندرويد تعطيل 2G عبر إعدادات الشبكة، بينما لا توفر أجهزة آيفون هذه الخاصية مباشرة، ولكنها تدعم وضع (Lockdown Mode) الذي يقلل احتمالات الاتصال بالشبكات الضعيفة. وتؤكد غوغل أن خيار تعطيل 2G متاح فقط في الأجهزة التي تعمل بنظام Android 12 فما فوق، وتدعم Radio HAL 1.6. يأتي هذا التحذير في إطار جهود متواصلة لرفع الوعي الأمني، والتصدي للهجمات الرقمية المتزايدة.