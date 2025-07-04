ألقت الشرطة في مقاطعة ميرسيد، جنوبي كاليفورنيا، القبض على امرأة تبلغ من العمر 69 عاماً بعد العثور على أكثر من 100 قطة داخل شاحنة مهملة في موقف سيارات، في واحدة من أبشع قضايا القسوة على الحيوانات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

ووفق بيان صدر عن مكتب مأمور المقاطعة، تم اعتقال جيني ماكسون، المقيمة في لونغ بيتش، يوم الأحد، بعد تلقي بلاغ بشأن عدد كبير من القطط المحبوسة داخل شاحنة متوقفة أمام مطعم «تاكو بيل» في بلدة سانتا نيلا.

وعند وصول الضباط إلى المكان، لاحظوا وجود نحو 20 قطة في حالة حرجة من خلال النوافذ المغلقة.

واستُدعي فريق مكافحة الحيوانات على الفور، ليعثر في الداخل على 106 قطط تعاني من الهزال الشديد، بالإضافة إلى 28 قطة نافقة، وكل ذلك وسط غياب تام للطعام والماء.

وأظهرت الصور الملتقطة من موقع الحادث قططاً تلتصق بزجاج النوافذ، وأخرى محتجزة داخل صناديق كرتونية داخل الشاحنة، وتم نقل جميع الحيوانات إلى ملجأ مقاطعة ميرسيد، حيث تخضع حاليًاً للعلاج البيطري، على أن تُتاح لاحقاً للتبني بعد التأكد من سلامتها الصحية.

ووجهت السلطات إلى ماكسون 93 تهمة تتعلق بالقسوة على الحيوانات، وجرى احتجازها في سجن المقاطعة بانتظار استكمال التحقيقات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت لا تزال قيد التوقيف أو ما إذا كانت قد وكلت محامياً للدفاع عنها.

وفي بيان رسمي، حذّر مكتب الشريف من خطورة ترك الحيوانات داخل المركبات في الأجواء الحارة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع بشكل كبير خلال دقائق حتى مع فتح النوافذ، مما يشكل خطراً جسيماً على حياة الحيوانات.

وأكد المكتب أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأنه سيتم إصدار تحديثات لاحقة بشأن مصير القطط وجهود التبني.