في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، كشفت السلطات العراقية عن عثورها على كميات ضخمة من الأموال والمجوهرات داخل سيارة تحطمت في حادث سير، دون أن تتضح حتى اللحظة هوية الضحية أو مصدر تلك الثروات.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة محافظة الديوانية، فقد وقع الحادث على أحد الطرق السريعة، يوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع سائق سيارة فارهة بعد انقلاب مركبته في ظروف لم تُحدد بعد، غير أن المفاجأة الحقيقية ظهرت بعد وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

أثناء تفتيش السيارة، عثر رجال الشرطة على مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 5 آلاف دولار نقداً، إضافة إلى نحو 7 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل تقريباً 5 آلاف دولار أخرى.

كما تم ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، لم يُكشف عن وزنها أو قيمتها، إلى جانب 3 هواتف نقالة وكاميرا تصوير احترافية.

وما زاد من غموض الواقعة، أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد هوية المتوفى، كما لم ترد بلاغات رسمية عن سرقات أو أموال مفقودة تطابق هذه المضبوطات، ما يفتح باب التكهنات حول وجود شبهة جنائية أو تورط في نشاط غير مشروع.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لكشف ملابسات الحادث، وهوية الضحية، ومصدر هذه الأموال والمقتنيات الثمينة، التي تحوّلت إلى ما يشبه «الكنز الغامض».