أعلنت شركة روسية عن خططها لاستحداث مطار فضائي لإطلاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى المدار.

وحول الموضوع قال مؤسس الشركة دميتري أنطونيشيف: «نخطط لبناء مطار فضائي خاص يتيح الوصول إلى الفضاء باستخدام الصواريخ والأقمار الاصطناعية التي تُطور وتُصنع في روسيا. سيصبح مجمع الإطلاق هذا منصة لتطبيق تقنيات الأقمار الاصطناعية في مجالات الاتصالات، واستشعار الأرض عن بعد، والحماية من الكوارث الطبيعية، وإدارة الموارد المائية، وحماية الحدود والدفاع عنها».

وأشار أنطونيشيف إلى أن الشركة تحتاج إلى مطار فضائي خاص بها لتنفيذ مشروع إطلاق مجموعة أقمار Noy Space Technologies، الذي من المقرر في إطاره إطلاق أكثر من 80 قمراً اصطناعياً إلى المدار الأرضي المنخفض، ما سيوفر خدمات لكل من القطاع االعام والخاص في روسيا.

لم تحدد الشركة موقع بناء المطار الفضائي المقترح، كما لم تُقدم أي تفاصيل حول الصواريخ التي يمكن إطلاقها من هناك، أو توقيت نشر مجموعة أقمارها الاصطناعية في المدار.