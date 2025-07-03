في واقعة مُفجعة، لقيت أسرة مصرية كاملة مصرعها، في حادث سير مأساوي على طريق العلمين الساحلي، خلّف وراءه مشاهد مروعة.

وفقاً لتحريات الأجهزة الأمنية، وقع حادث تصادم عنيف بين سيارتين أدى إلى كارثة إنسانية، حيث لم ينجُ أحد من أفراد الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع حادث على طريق العلمين الساحلي، لتنتقل على الفور قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

وكشفت المعاينة الأولية عن تحطم سيارة الأسرة بالكامل إثر اصطدام عنيف مع سيارة أخرى، مما أسفر عن وفاة الأب والأم وطفليهما في الحال.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة كانت العوامل الرئيسية وراء الحادث.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث ونقل جثامين الضحايا إلى أحد المستشفيات القريبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بدورها، قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.