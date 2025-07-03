أطلقت شركة قوقل تحديثاً شاملاً لتطبيق الصور Google Photos، يتضمن واجهة مستخدم أكثر بساطة وعصرية، إلى جانب تحسينات في عرض الصور وتفاصيلها، وإعادة تنظيم عدد من الأدوات لتسهيل تجربة التصفح للمستخدمين.

ويشمل التحديث واجهة عرض صور جديدة تعتمد تصميماً أكثر وضوحاً، مع إضافة الوضع الفاتح الذي يضبط خلفية الشاشة تلقائياً لتتماشى مع سمة النظام في الجهاز. وأكدت قوقل أن التحديث سيصل قريباً إلى مستخدمي أندرويد، علماً بأنه متاح الآن لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وتظهر الآن معلومات الصورة –مثل تاريخ ومكان ووقت التقاطها– في أعلى الشاشة، إضافة إلى شارات صغيرة دائرية الشكل تتيح للمستخدم تنفيذ إجراءات سريعة، مثل تشغيل أو إيقاف الصور الحيّة (Live / Motion)، وتعديل تصنيف الصورة، وحفظ الصور المشتركة، وإدارة التخزين.

وأعادت قوقل ترتيب العديد من الأدوات والإجراءات ضمن قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة عرض الصورة، وتتضمن هذه القائمة خيارات مثل: «حول الصورة»، و«إنشاء»، و«البث عبر Chromecast»، و«حفظ باسم»، و«تنزيل أو حذف من الجهاز»، إضافة إلى خيار «Google Lens»، الذي نُقل من شريط الأدوات السفلي.

وتخلت قوقل عن زر Google Lens ليحل محله زر «الإضافة إلى»، الذي يتيح للمستخدم أرشفة الصور وتنظيمها ضمن ألبومات، أو نقلها إلى مجلد خاص محمي.

وفي ما يتعلق بميزة الصور المكدّسة (Stacks) أو الصور المتلاحقة (Bursts)، أصبح بالإمكان إدارتها من خلال قائمة خاصة تظهر بجانب الصورة المصغرة المحددة، إذ يمكن تغيير الصورة الرئيسية، وإزالة صور فردية، وفك التكديس، أو تحديد صور متعددة لتنفيذ عمليات جماعية.

وتؤكد قوقل أن كافة الوظائف السابقة ما زالت موجودة، لكن قد تتغير مواقعها ضمن التطبيق، مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها ضمن التصميم الجديد.

ويهدف هذا التحديث إلى جعل تجربة تصفح الصور في تطبيق صور قوقل Google Photos أكثر سلاسة وتنظيماً، مع تلبية احتياجات المستخدمين في تتبع معلومات الصور وإدارتها بسرعة.