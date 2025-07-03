في واقعة مأساوية، هز انفجار مدوٍ قرية سلكا التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في مصر، حيث تحول مصنع للأدوات الصحية إلى مسرح لمأساة إنسانية.

الحادث الذي وقع داخل خزان ضغط هواء بغرفة الرش خلف وراءه ضحايا ومصابين، واستنفر الأجهزة الأمنية والطبية للتعامل مع تداعياته.

وشهدت قرية سلكا بمركز المنصورة اليوم (الخميس) انفجاراً هائلاً داخل مصنع لإنتاج الأدوات الصحية، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الدقهلية، وقع الحادث في تمام الساعة 10:30 صباحاً، نتيجة انفجار خزان ضغط هواء بغرفة الرش داخل المصنع.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تم إسعاف 8 مصابين إلى مستشفى أجا، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، كما تم إيداع جثماني المتوفين بثلاجة مستشفى الطوارئ لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات فورية للمتضررين وأسر الضحايا.

من جانبه، أشرف مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز على التعامل مع الحادث، بمشاركة رئيس مركز المنصورة المحاسب محمد عبد الباقي.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد عبد المجيد بدر الدين (27 عاما) من أجا، متأثراً ببتر فخذه الأيمن، وهيب فتحي مبروك زيدان (50 عاما) من سمنود بالغربية، الذي أصيب بحروق وجروح بالغة. كما أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وحروق متفرقة.

وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.